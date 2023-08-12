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Ankara Keçiörengücü, Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu

Spor Haberleri

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında konuk ettiği Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçta golü atan oyuncu Caner Erkin oldu.

Stat: Aktepe

Hakemler: Emre Kargın, Hüsnü Emre Çelimli, Kemal Elmas

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Bahadır Yıldırım, Haşim Arda Sarman, Erkam Reşmen, Muharrem Cinan, Orhan Nahırcı, Erkam Develi (Dk. 82 Şahverdi Çetin), Melih İnan (Dk. 82 Koray Kılınç), Bardhi (Dk. 68 Mara), Innocent (Dk. 68 Caner Aktaş), Dembele

Eyüpspor : Berke Özer, Mehmet Murat Uçar (Dk. 90+3 Metehan Baltacı), Robin Yalçın, Claro, Caner Erkin (Dk. 90+2 Ömer Bayram), Recep Niyaz (Dk. 61 Sinan Kurt), Taşkın İlter, Regattin (Dk. 90+3 Mustafa Pektemek), Mete Kaan Demir (Dk. 82 Melih Kabasakal), Ahmed Kutucu, Ampem

Gol: Dk. 58 Caner Erkin ( Eyüpspor )

Sarı kartlar: Dk. 22 Caner Erkin, Dk. 45 Mehmet Murat Uçar ( Eyüpspor ), Dk. 80 Erkam Reşmen ( Ankara Keçiörengücü)

Trendyol 1. Lig'in ilk hafta mücadelesinde Eyüpspor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Caner Erkin Eyüpspor Ankara Spor Haberler

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