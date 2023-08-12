Ankara Keçiörengücü, Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında konuk ettiği Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçta golü atan oyuncu Caner Erkin oldu.