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Ankara Keçiörengücü, Erzurumspor'a 3-1 Yenildi

Ankara Keçiörengücü, Erzurumspor'a 3-1 Yenildi
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Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Ankara Keçiörengücü, konuk ettiği Erzurumspor'a 3-1 mağlup oldu. Maçta Sylla'nın 2 golü ve Teklic'in penaltı golü öne çıktı.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Ankara Keçiörengücü, konuk ettiği Erzurumspor'a 3-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

16. dakikada penaltı noktası önünde Sylla yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

38. dakikada Arda Şengül'ün, Sylla'ya ceza sahası içindeki müdahalesi sonrası mücadelenin hakemi Oğuzhan Çakır beyaz noktayı gösterdi.

40. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Teklic, sol ayağıyla yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

65. dakikada savunmada Celal Hanalp'in hatalı pasında araya giren sol kanattan topla birlikte ceza sahasına girip kaleci Ataberk Dadakdeniz ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-2

87. dakikada sol taraftan kullanılan serbest vuruşta kaleci Metin Uçar'ın sektirdiği topu kale önünde Sylla diziyle yaptığı vuruşta topu filelerle buluşturdu. 1-3

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Emre Doğu, Sabri Öğe

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Kaan Yıldız, Oğuzcan Çalışkan, Arda Şengül, Ali Dere (Dembele dk. 46), Erkam Develi (Mert Kula dk. 90+2), Traore, Camara, Hasan Ayaroğlu (Silva dk. 46), Ezeh, Diouf

Yedekler: Mehmet Erdoğan, Emre Satılmış, Oğuzhan Ayaydın, Orhan Nahırcı, Süleyman Luş

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Erzurumspor: Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı, Gökhan Akkan, Mustafa Akbaş (Yakup Kırtay dk. 37), Celal Hanalp (Furkan Özhan dk. 68), Crociata, Azubuike, Giorbelidze, Roshi (Salih Sarıkaya dk. 77), Teklic (Mamba dk. 77), Sylla

Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Kağan Moradaoğlu, İlkan Sever, Koray Kılınç, Süleyman Karakaş, Tasev

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Goller: Dembele (dk. 65) (Ankara Keçiörengücü), Sylla (dk. 16 ve 87), Teklic (dk. 40 pen.) (Erzurumspor)

Sarı kartlar: Arda Şengül, Orhan Nahrıcı, Silva, Diouf, Erkam Develi, Dembele (Ankara Keçiörengücü), Ataberk Dadakdeniz, Sylla (Erzurumspor) - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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