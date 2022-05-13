Ankara Keçiörengücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler

ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak Ankara Keçiörengücü maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Aktepe Stadı'nda teknik direktör Taner Taşkın yönetimindeki antrenmanda futbolcular pas ve top kapma çalışması gerçekleştirdi.

Yaklaşık 45 dakika süren antrenman ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışmasıyla sona erdi.