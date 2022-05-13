Ankara Keçiörengücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara Keçiörengücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
 - Güncelleme:
Ankara Keçiörengücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak Ankara Keçiörengücü maçın hazırlıklarını tamamladı.

ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak Ankara Keçiörengücü maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Aktepe Stadı'nda teknik direktör Taner Taşkın yönetimindeki antrenmanda futbolcular pas ve top kapma çalışması gerçekleştirdi.

Yaklaşık 45 dakika süren antrenman ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışmasıyla sona erdi.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Erzurumspor Kulübü, KEÇİÖRENGÜCÜ, Spor Toto, Ankara, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title