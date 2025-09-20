Ankara Keçiörengücü, Bodrum FK'yi 2-1 Maglup Etti
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Sipay Bodrum FK'yi 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Goller, Ezeh ve Oğuzcan Çalışkan'dan gelirken, Bodrum FK'nin tek sayısı Ali Habeşoğlu'ndan geldi.
Stat: Aktepe
Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Samet Özkul, Kerem Kalkan
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Hakan Bilgiç, Sitoe, Oğuzcan Çalışkan, Ali Dere (Dk. 87 Berkan Mahmut Keskin), İbrahim Akdağ, İshak Karaoğul, Roshi (Dk. 71 Fernandes), Rroca (Dk. 62 Halil Can Ayan), Ezeh, Diouf (Dk. 87 Haqi)
Sipay Bodrum FK: Sousa, Mert Yılmaz, Ajeti, Ali Aytemur, Omar İmeri (Dk. 78 Celal Dumanlı), Musah Mohammed, Brazao (Dk. 81 Dimitrov), Fredy, Ahmet Aslan (Dk. 78 Furkan Apaydın), Ege Bilsel (Dk. 46 Ali Habeşoğlu), Seferi
Goller: Dk. 7 Ezeh, Dk. 72 Oğuzcan Çalışkan ( Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 47 Ali Habeşoğlu (Sipay Bodrum FK)
Sarı kartlar: Dk.16 Rroca ( Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 37 Seferi (Sipay Bodrum FK)
