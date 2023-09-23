Ankara Keçiörengücü, Bitexen Giresunspor'u mağlup etti

Giresunspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, 3-1 kaybettikleri Ankara Keçiörengücü maçının ardından yaptığı açıklamada, "Çok basit hatalar yaptık. Basit hatalar sonucunda özellikle duran toplardan yediğimiz 2 gol bize pahalıya patladı" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Giresunspor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'ne 3-1 yenildi. Giresunspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Basit hatalarla maçı kaybettiklerini dile getiren Kaplan, "Konuşacak çok şey yok. Çok basit hatalar yaptık. Basit hatalar sonucunda özellikle duran toplardan yediğimiz 2 gol bize pahalıya patladı. Özellikle ilk yarının ilk 20 dakikasında istediğimiz oyunu oynayamadık. Keçiörengücü'nün duran toplarda çok tehlikeli bir takım olduğunu biliyorduk. Ona göre çalışmalar da yapmıştık ama ne yazık ki bunu sahada uygulayamadık. Hatalarımızdan ders çıkaracağız, biz genç bir takımız. Her iki takımın oyuncularını da kutluyorum" diye konuştu. - ANKARA