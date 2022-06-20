Ankara Keçiörengücü, Bardhi'yi transfer etti Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Arnavut orta saha oyuncusu Jurgen Bardhi'yi kadrosuna kattı. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Arnavut orta saha oyuncusu Jurgen Bardhi'yi kadrosuna kattı. Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Tuzlaspor'da forma giyen Bardhi ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Tuzlaspor ile 33 lig maçına çıkan Arnavut futbolcu, 4 gol kaydetti. AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Ankara Spor Haberler

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