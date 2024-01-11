Ankara Keçiörengücü, Alihan Kubalas ve Ahmet Kesim'i kadrosuna kattı
Trendyol 1. Lig takımlarından Ankara Keçiörengücü, Alihan Kubalas ve Ahmet Kesim'i transfer etti. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, her iki oyuncuya da başarılar dileyerek hoş geldin denildi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Alihan Kubalas ile Ahmet Kesim'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, iki defans oyuncusunun transferine yönelik şunlar kaydedildi:
"Ankara Keçiörengücü'müz, 32 yaşındaki stoper Alihan Kubalas ile 1,5 yıllık, 34 yaşındaki stoper Ahmet Kesim'le de sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Her iki oyuncuya kulübümüze 'hoş geldin' diyor, mor-beyazlı forma altında üstün başarılar diliyoruz."