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Ankara Keçiörengücü, Ahlatcı Çorum FK'ya mağlup oldu

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Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında ağırladığı Ahlatcı Çorum FK'ye 2-1 yenilen Ankara Keçiörengücü'nde teknik direktör Tahsin Tam, takımın başına geçtiğinden beri en etkisiz ve verimsiz maçı oynadıklarını söyledi.

Aktepe Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tam, "İstediğimizi ortaya koyamadık, iyi konsantre olamadık. İyi hazırlanamadığımız net bir şekilde ortaya çıktı. Ankara Keçiörengücü'nün başında çıktığım 7. maç oldu. En etkisiz, en verimsiz maçımızdı. Bununla ilgili gerekli özeleştiriyi yapacağız. Rakibimiz büyük üstünlük kurmadan istediğini aldı. Bir an önce kendimize çeki düzen verip önümüzdeki maça hazırlanmalıyız." değerlendirmesini yaptı.

Ahlatcı Çorum FK cephesi

Ahlatcı Çorum FK Yardımcı Antrenörü Kenan Aşkan ise "Milli araya Eyüpspor ve Manisa FK galibiyetleriyle girmiştik. Galibiyet serisini devam ettirmek istiyorduk. Rakibimizi iyi analiz ettik. Sıcak havaya rağmen sahada güzel iş çıkardık. Maçın başından sonuna kadar oyunun kontrolü bizdeydi. Maçı kazanmayı bildik. Bundan sonra ilk 3 hedefiyle öncelikle önümüzdeki Kocaelispor maçına iyi hazırlanarak devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

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