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Ankara Keçiörengücü, Adanaspor'u 1-0 Mağlup Etti

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Trendyol 1. Lig'in üçüncü hafta mücadelesinde Ankara Keçiörengücü, sahasında Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: Aktepe

Hakemler: Yunus Dursun, Özcan Sultanoğlu, Göktuğ Hazar Erel

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Bahadır Yıldırım, Erkam Reşmen, Arda Hilmi Şengül, Muharrem Cinan, Orhan Nahırcı (Dk. 59 Şahverdi Çetin), Erkam Develi, Innocent (Dk. 58 Mayi), Mara (Dk. 69 Caner Aktaş), Bardhi, Melih İnan (Dk. 69 Camara)

Adanaspor : Arda Akbulut, Ferhat Katipoğlu, Fatih Kurucuk, Evren Korkmaz, Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. Hüseyin Yıldırım), Hakkı Türker (Dk. 46 Diakite), Kubilay Aktaş, Ayuk (Dk. 76 Yepie), Tetteh (Dk.62 Champness), Dabo, Metehan Altunbaş

Gol: Dk. 90+5 Şahverdi Çetin

Sarı kartlar: Dk. 49 Orhan Nahırcı, Dk. 67 Erkam Reşmen, Metin Uçar ( Ankara Keçiörengücü), Dk. 35 Ferhat Katipoğlu, Dk. 48 Evren Korkmaz, Dk. 49 Fatih Kuruçuk, Dk. 86 Feyzi Yıldırım ( Adanaspor )

Trendyol 1. Lig'in üçüncü hafta mücadelesinde Ankara Keçiörengücü, sahasında Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor

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