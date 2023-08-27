Ankara Keçiörengücü, Adanaspor'u 1-0 Mağlup Etti
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Trendyol 1. Lig'in üçüncü hafta mücadelesinde Ankara Keçiörengücü, sahasında Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Aktepe
Hakemler: Yunus Dursun, Özcan Sultanoğlu, Göktuğ Hazar Erel
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Bahadır Yıldırım, Erkam Reşmen, Arda Hilmi Şengül, Muharrem Cinan, Orhan Nahırcı (Dk. 59 Şahverdi Çetin), Erkam Develi, Innocent (Dk. 58 Mayi), Mara (Dk. 69 Caner Aktaş), Bardhi, Melih İnan (Dk. 69 Camara)
Adanaspor : Arda Akbulut, Ferhat Katipoğlu, Fatih Kurucuk, Evren Korkmaz, Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. Hüseyin Yıldırım), Hakkı Türker (Dk. 46 Diakite), Kubilay Aktaş, Ayuk (Dk. 76 Yepie), Tetteh (Dk.62 Champness), Dabo, Metehan Altunbaş
Gol: Dk. 90+5 Şahverdi Çetin
Sarı kartlar: Dk. 49 Orhan Nahırcı, Dk. 67 Erkam Reşmen, Metin Uçar ( Ankara Keçiörengücü), Dk. 35 Ferhat Katipoğlu, Dk. 48 Evren Korkmaz, Dk. 49 Fatih Kuruçuk, Dk. 86 Feyzi Yıldırım ( Adanaspor )
Trendyol 1. Lig'in üçüncü hafta mücadelesinde Ankara Keçiörengücü, sahasında Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.