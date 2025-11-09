Ankara Keçiörengücü, Adana Demirspor'u 7-2 Yendi
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Adana Demirspor'u 7-2 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Maçta gollerini Diouf ve Fernandes'in yanı sıra Salih Kavrazlı da kaydetti.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Fatih Tokail, Egemen Savran, Burak Sami Şad
Adana Demirspor : Murat Uğur Eser, Caner Kaban (Dk. 90+2 Kayra Saygan), Sefa Gülay (Dk. 90+3 Yücel Gürol), Kürşat Türkeş Küçük (Dk. 86 Ahmet Arda Birinci), Mert Menemencioğlu (Dk. 46 Ahmet Bolat), Kadir Karayiğit (Dk. 78 Aykut Sarıkaya), Gökdeniz Tunç, Yusuf Buğra Demirkıran, Salih Kavrazlı, Ali Arda Yıldız, Osman Kaynak
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Ali Dere, Oğuzcan Çalışkan, Mexer, Berkan Mahmut Keskin (Dk. 89 Haqi Osman), İbrahim Akdağ (Dk. 79 Erkam Develi), İshak Karaoğul, Fernandes, Ezeh (Dk. 71 Hüseyin Bulut), Roshi (Dk. 79 Halil Can Ayan), Diouf (Dk. 71 Ali Akman)
Goller: Dk. 5 Roshi, Dk. 12 ve 55 Diouf, Dk. 24 (Penaltıdan) ve 89 Fernandes, Dk. 46 Oğuzhan Çalışkan, Dk. 73 Hüseyin Bulut ( Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 62 ve 70 Salih Kavrazlı ( Adana Demirspor )
Sarı kartlar: Dk. 28 Yusuf Buğra Demirkıran ( Adana Demirspor ), Dk. 80 Erkam Develi ( Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Adana Demirspor'u 7-2 yendi.