Ankara Keçiörengücü, Adana Demirspor'u 7-2 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Ankara Keçiörengücü, Adana Demirspor'u sahasında 7-2'lik farklı bir skorla mağlup ederek dikkat çekti.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Adana Demirspor, sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'ne 7-2 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

5. dakikada Diouf'un ceza sahasına gönderdiği topu alan Roshi sağ ayağıyla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-1

12. dakikada Roshi'nin ceza sahasına yerden pasında Diouf, sağ ayak içiyle meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2

23. dakikada ceza sahası içinde hava topu mücadelesinde Ezeh, Kasri'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Fatih Tokail penaltı noktasını gösterdi.

24. dakikada penaltıda topun başına geçen Fernandes, sol köşeden topu ağlara gönderdi. 0-3

46. dakikada Diouf'un ceza sahasına yerden gönderdiği topu alan Oğuzcan'ın sol ayağıyla vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-4

55. dakikada İbrahim'in ceza sahasına gönderdiği topu kontrol eden Diouf, sağ ayak içiyle sol köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-5

62. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Salih Kavrazlı, ceza sahası içine girip penaltı noktasının solundan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-5

70. dakikada Salih Kavrazlı, ceza sahası önünden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-5

72. dakikada savunma arkasına sarkan Hüseyin'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-6

89. dakikada Ali Akman'ın ceza sahası içine gönderdiği topa gelişine vuran Fernandes, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-7

Hakemler: Fatih Tokail, Egemen Savran, Burak Sami Şad

Adana Demirspor: Murat Eser, Ali Arda Yıldız, Kadir Karayiğit (Aykut Sarıkaya dk. 78), Caner Kaban, Yusuf Buğra, Mert Menemencioğlu (Ahmet Bolat dk. 46), Gökdeniz Tunç, Kürşat Türkeş Küçük (Arda Birinci dk. 86), Osman Kaynak, Sefa Gülay, Salih Kavrazlı

Yedekler: Enes Demirtaş, Barış Timur, Eren Fidan, Demir Yavuz, Yücel Gürol, Halil Eray Aktaş, Kayra Saygan

Teknik Direktör: Kubilayhan Yücel

Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Ali Dere, Mexer, Berkan Keskin (Osman Haqi dk. 90), Oğuzcan Çalışkan, İbrahim Akdağ (Erkam Develi dk. 80), Roshi (Halil Can Ayan dk. 80), Ezeh (Hüseyin Bulut dk. 71), Fernandes, İshak Karaoğul, Mame Diouf (Ali Akman dk. 71)

Yedekler: Abdullah Çelik, Alper Potuk, Süleyman Luş, Alper Duman, Aykut Özer

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Sarı kart: Yusuf Buğra (Adana Demirspor), Erkam Develi (Ankara Keçiörengücü)

Goller: Roshi (dk. 5), Diouf (dk. 12, 55), Fernandes (dk. 24, 89), Oğuzcan Çalışkan (dk. 46), Hüseyin Bulut (dk. 72) (Ankara Keçiörengücü), Salih Kavrazlı (dk. 62 pen, 70) (Adana Demirspor) - ADANA

