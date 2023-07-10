Ankara Keçiörengücü, 3 yeni transferi kadrosuna kattı

Spor toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Hollanda ekibi Dordrecht'ten Şahverdi Çetin, Şanlıurfaspor'dan Erkam Develi ve Karamanspor'dan Orhan Nahırcı'yı transfer etti.

Spor toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, orta saha pozisyonu için Hollanda ekibi Dordrecht'ten Şahverdi Çetin, Şanlıurfaspor'dan Erkam Develi ve Karamanspor'dan Orhan Nahırcı'yı kadrosuna kattı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, son olarak Dordrecht forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Şahverdi Çetin ile 3 yıllık anlaşmaya imza atıldı.

Mor-beyazlı takım, Şanlıurfaspor'dan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Erkam Develi ve Karamanspor forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Orhan Nahırcı ile de 3'er yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Ankara Keçiörengücü, yeni transferlerine mor-beyazlı forma altında başarılar diledi.