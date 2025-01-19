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Ankara Keçiörengücü 3-2 Sakaryaspor'a Yenildi

Ankara Keçiörengücü 3-2 Sakaryaspor'a Yenildi
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Trendyol 1. Lig'de Ankara Keçiörengücü, sahasında Sakaryaspor'a 3-2 mağlup oldu. Maçta goller, Dylan Saint-Louis, Mendy Mamadou ve Fernando'dan gelirken, Keçiörengücü'nden Dembele ve Görkem Bitin fileleri sarstı. Son dakikalarda kaçırılan bir penaltı, maçın kaderini etkiledi.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Sakaryaspor'a 3-2 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

12. dakikada Totre'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Saint-Louis'in ilk şutu kaleciden sekti. Tekrar topu önünde bulan Saint-Louis'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

18. dakikada Dembele'nin sol taraftan rakiplerini geçerek ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

36. dakikada Jakub Szumski'nin attığı uzun pasta Keçiören defansı, meşin yuvarlağı kontrol edemedi. Seken topu alan Mamadou ağlara gönderdi. 1-2

64. dakikada Diouf, defansa yaptığı baskı sonucu topu kazandı ve pasını Görkem'e aktardı. Görkem'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2

88. dakikada penaltıda topun başına geçen Fernando'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-3

90+6. dakikada Keçiörengücü'nde kazanılan penaltıyı kullanan Görkem'in vuruşunda kaleci Jakub Szumski meşin yuvarlağı kurtarmayı başardı.

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Esat Sancaktar, Samet Çiçek

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Orhan Nahırcı (Oğuzhan Ayaydın dk. 76), Steven Caulker, Oğuzcan Çalışkan, Süleyman Luş, Erkam Develi, Malaly Dembele (Kristal Abazaj dk. 82), Aliou Traore (Halil Can Ayan dk. 82), Eduard Rroca (Moustapha Camara dk. 76), Ali Dere (Görkem Bitin dk. 57), Mame Diouf

Yedekler: Mehmet Erdoğan, Emre Satılmış, William Togui

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Sakaryaspor: Jakub Szumski, Muhammed Ertürk, Oğuzhan Çapar, Erdi Dikmen, Bülent Uzun (Engin Can Aksoy dk. 62), Ennur Totre, Nsana Simon, Kahraman Demirtaş (Volkan Egri dk. 46), Dylan Saint-Louis (Mendy Mamadou dk. 35), Fernando, Rayane Aabid (Emre Demir dk. 80)

Yedekler: İsmail Çipe, Yunus Emre Tekoğul, Uğurhan Uğurlu, Salih Dursun, Alparslan Demir

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Goller: Dylan Saint-Louis (dk. 12), Mendy Mamadou (dk. 36), Fernando (dk. 88 pen.) (Sakaryaspor) Dembele (dk. 18), Görkem Bitin (dk. 64) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Erdi Dikmen, Mendy Mamadou (Sakaryaspor) Süleyman Luş, Malaly Dembele (Ankara Keçiörengücü) - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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