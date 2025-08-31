Ankara Keçiörengücü 2-1 Yenildi, Teknik Direktör Üstün Performanstı Vurguladı

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Arca Çorum FK'ye 2-1 yenilen Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nde teknik direktör Sedat Ağçay, "Oyun olarak üstün bir oyun ortaya koyduk, o yüzden oyuncularımla gurur duyuyorum." dedi.

Ağçay, Aktepe Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takımın da zor bir maç olacağını bilerek sahaya çıktığını belirterek, "İyi bir mücadele olacaktı, pozisyonun değerini bilen, pozisyonu doğru kullanan, doğru sonuçlandıran takımın kazanacağı bir maçtı. Aslında oyun üstünlüğü de pozisyon üstünlüğü de rakip ceza sahasına girme üstünlüğü de bizdeydi. İstatistik anlamında çok iyiyiz ama futbolda gol olmayınca bir anlam taşımıyor." diye konuştu.

Sıcak havada iki takımın da iyi mücadele sergilediğini aktaran Ağçay, şunları kaydetti:

"Rakip bu ligin üstünde kurulmuş bir takım, onlarla böyle mücadele edip onların üstünde bir performans, güçlü bir oyuncu karakteri, güçlü bir takım duruşu sergiledik. İnşallah ilerleyen maçlarda istediğimiz sonuçları alabileceğimiz, puanları alabileceğimiz, hedeflediğimiz yerlere gelebileceğimiz maçlar olacak. İyi bir performans ortaya koyduk. İki takım oyuncuları da bu sıcakta iyi mücadele etti, tebrik ediyorum. Güzel bir maç oldu ama biz kazanmak istiyorduk, bunun için de her şeyi yaptık, sadece gol atmakta birazcık zorlandık. Çok basit atacağımız pozisyonları atamadık. Ancak oyun olarak üstün bir oyun ortaya koyduk, o yüzden oyuncularımla gurur duyuyorum."

Tahsin Tam: "4 maçta 12 puan alarak camiamızı ayrıca mutlu ettik"

Arca Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, Ankara Keçiörengücü'nün güçlü bir kadroya sahip olduğunu belirterek, "Çok zor bir deplasmandan 3 puanla ayrılmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlk devrede istediğimizi ortaya koyamadığımız bir oyun ama bizim adımıza çok derslik bir maç oldu. Futbol rehaveti asla kabul etmiyor, cezasız da bırakmıyor. Attığımız golden sonra hemen santra ile yediğimiz gol buna en güzel örnek, bundan gereken dersi çıkarmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Bu bizim için devre arasında toparlanma mesajı oldu, öz eleştiriyi çabuk yaptık." şeklinde konuştu.

İkinci yarı üstünlüğü biraz daha ele geçirdiklerini dile getiren Tam, "Böyle zor bir deplasmandan 3 puan alarak ayrıldığımızdan dolayı, 4 maçta 12 puan alarak camiamızı ayrıca mutlu ettiğimizden dolayı ben de kendimi çok iyi hissediyorum. Bundan sonraki hiçbir maçımız kolay olmayacak. Çok zor bir mücadele, tüm dikkatler de üzerimize çevrilmiş oldu. Haliyle daha üstününü oynamak zorundayız. Buna dönük çalışmalarımızı, antrenmanlarımızı şekillendirip devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Transferlerin devam ettiğini de belirten Tam, "Transferler olabilir ama mevcuttaki kadromuza çok inanıyorum. Bu kadro ile hedeflediğimiz başarıyı mutlaka yakalayacağımızı düşünüyorum." dedi.