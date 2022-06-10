Ankara Keçiörengücü 19 Yaş Altı Futbol Takımı ikincilik kupasını aldı - Haberler

Ankara Keçiörengücü 19 Yaş Altı Futbol Takımı ikincilik kupasını aldı TFF 1. Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligi'nin ikinci olarak bitiren Ankara Keçiörengücü 19 Yaş Altı Futbol Takımı kupasını aldı. TFF 1. Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligi'nin ikinci olarak bitiren Ankara Keçiörengücü 19 Yaş Altı Futbol Takımı kupasını aldı. Aktepe Tesisleri'nde yapılan kupa törenine, TFF Ankara Bölge Müdürü Barış Hikmet Topçu, Ankara Keçiörengücü Başkanvekili Mehmet Ali Kol, Mali İşler Sorumlusu Sami Talay, U-19 Futbol Takımı Teknik Direktörü Özgür Engin, kulüp menajerleri Abuzer Şahin ve Ahmet Cingöz katıldı. Ankara Keçiörengücü 19 Yaş Altı Futbol Takımı kupasını TFF Ankara Bölge Müdürü Barış Hikmet Topçu takdim etti. Açıklamada görüşlerine yer verilen Kulüp Menajeri Abuzer Şahin, sezon boyunca verdikleri zorlu mücadelenin karşılığını aldıkları için mutlu olduklarını belirterek, yeni sezonda şampiyon olmayı hedeflediklerini kaydetti. AA / Fatih Gazioğlu - Spor Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Ankara Spor Haberler

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