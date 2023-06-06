Ankara Keçiörengücü 17 Yaş Altı Elit B Ligi'nde şampiyon oldu

Ankara Keçiörengücü Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu ve yönetimi, 17 Yaş Altı Elit B Ligi'nde şampiyon olan takımın teknik heyet ve futbolcularıyla bir araya geldi.

Ankara Keçiörengücü Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu ve yönetimi, 17 Yaş Altı Elit B Ligi'nde şampiyon olan takımın teknik heyet ve futbolcularıyla bir araya geldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan Tahiroğlu ile yönetim kurulu üyeleri, Aktepe Tesisleri'nde düzenlenen yemekte 17 yaş altı takımının futbolcuları ve teknik heyetiyle buluşup, elde edilen başarı nedeniyle tebriklerini iletti.

Futbolculara emeklerinden ve mücadelelerinden dolayı teşekkür eden Tahiroğlu, "Bundan sonra da çok çalışacağız. Bizler her zaman size desteğimizi artırarak sürdüreceğiz. Küçük yaşlardan itibaren sırasıyla en büyük kupayı kaldırmaya kadar çalışmaya devam etmenizi istiyorum. Altyapımızın en önemli hedefi, A takıma başarılı sporcular yetiştirmek. Ancak alınan bu şampiyonluklar da bizi gururlandırıyor. İnşallah ileride çok daha güzel başarılara imza atacaksınız." ifadelerini kullandı.