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Ankara haberleri... MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

Ankara haberleri... MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

Spor Haberleri

Ankara habere göre Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, sezonun 4. haftasında oynayacağı Vavacars Fatih Karagümrük, maçının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, sezonun 4. haftasında oynayacağı Vavacars Fatih Karagümrük, maçının hazırlıklarına başladı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki antrenmanda sarı-lacivertli futbolcular, 5'e 2 top kapma oyunu, pas çalışması ve çift kale maç yaptı.

Ligde 3. haftayı bay geçecek MKE Ankaragücü, Vavacars Fatih Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarına yarın Beştepe Tesisleri'nde yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

AA / Musa Samur - Spor

Fatih Karagümrük MKE Ankaragücü Spor Haberler

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