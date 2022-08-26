Ankara haberleri... Hentbolde Süper Kupa sahibini Ankara'da bulacak Spor Haberleri Edinilen Ankara haberine göre Hentbolde kadınlar ve erkeklerde Süper Kupa karşılaşmaları Ankara'da oynanacak. Hentbolde kadınlar ve erkeklerde Süper Kupa karşılaşmaları Ankara'da oynanacak. Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 sezonu Kadınlar Süper Lig Şampiyonu Kastamonu Belediyesi ile Türkiye Kupası finalisti Konyaaltı Belediyesi'nin karşılaşacağı Süper Kupa maçı, 2 Eylül Cuma günü THF Spor Salonu'nda oynanacak. TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayınlanacak karşılaşma saat 18.30'da başlayacak. Erkekler Süper Kupa finali 9 Eylül'de 2021-2022 sezonu Erkekler Süper Lig şampiyonu Beşiktaş Yurtbay Seramik ile Türkiye Kupası şampiyonu Beykoz Belediyesi'nin karşılaşacağı Erkekler Süper Kupa müsabakası ise 9 Eylül 2022 Cuma günü oynanacak. Ankara THF Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşma da TRT Spor Yıldız kanalından izlenebilecek. Spor Kaynak: AA / Musa Samur Süper Kupa Ankara Eylül Spor Haberler

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