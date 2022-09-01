Ankara haberleri! Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü Spor Haberleri Edinilen Ankara haberine göre Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 4 Eylül Pazar günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü. Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 4 Eylül Pazar günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldığı belirtildi. Aktivasyon çalışmasıyla başlayan idmanın, pas çalışması sonrası oynanan çift kale taktik maçla sona erdiği kaydedildi. Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek. Sol Campbell'den ziyaret Öte yandan İngiliz eski futbolcu Sol Campbell, Beşiktaş Kulübünü ziyaret etti. Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı ile teknik direktör Valerien Ismael'in, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde ağırladığı Sol Campbell, siyah-beyazlı takımın antrenmanını da takip etti. Spor Kaynak: AA / Hilmi Sever MKE Ankaragücü Beşiktaş Eylül Spor Haberler

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