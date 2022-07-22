Ankara haberi! TSYD Ankara Kupası 29 Temmuz'a alındı Edinilen Ankara gelişmesine göre Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü ile Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Gençlerbirliği'nin karşılaşacağı, 55. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Kutay Menajerlik Kupası'nın 29 Temmuz Cuma gününe alındığı açıklandı. Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü ile Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Gençlerbirliği'nin karşılaşacağı, 55. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Kutay Menajerlik Kupası'nın 29 Temmuz Cuma gününe alındığı açıklandı. TSYD'den yapılan açıklamada, organizasyonun tarihinin yayıncı (TRT Spor) kuruluşun yoğun programı nedeniyle değiştiği bildirildi. Buna göre, "55. TSYD Ankara Şubesi Kutay Menajerlik Kupası" 29 Temmuz Cuma günü saat 20.00'de Eryaman Stadı'nda oynanacak. AA / Fatih Çakmak - Spor MKE Ankaragücü Ankara Spor Haberler

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