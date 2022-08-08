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Ankara haberi! Tekvandoda Anadolu Yıldızlar Ligi Finalleri, Ankara'da yapıldı

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Ankara haberi! Tekvandoda Anadolu Yıldızlar Ligi Finalleri, Ankara'da yapıldı

Ankara haberi: Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (Analig) Finalleri, Ankara'da gerçekleştirildi.

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (Analig) Finalleri, Ankara'da gerçekleştirildi.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Taha Akgül Spor Salonu'nda kadınlar ile erkeklerde 211 sporcu, 10'ar sıklette 2 gün boyunca madalya mücadelesi verdi.

Müsabakalarda erkekler 37 kiloda Emre Göktaş birinci, Ali Gençtürk ikinci, Semih Yılmaz ve Taha Yavuz üçüncü olmayı başardı.

AA / Fatih Çakmak - Spor

Türkiye Ankara Spor Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
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