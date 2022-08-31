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Ankara haberi... MKE Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşmasına konuk takım seyircisi alınmayacak

Spor Haberleri

Ankara haberi... MKE Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşmasına konuk takım seyircisi alınmayacak

Ankara haberi... Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak MKE Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşmasına deplasman takımı seyircisi alınmayacak.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak MKE Ankaragücü- Beşiktaş karşılaşmasına deplasman takımı seyircisi alınmayacak.

Ankara İl Spor Güvenlik Kurulu, 4 Eylül Pazar günü yapılacak karşılaşmada stada deplasman takımı seyircisinin alınmaması yönünde karar verdi.

Eryaman Stadı'nda oynanacak maç saat 21.45'te başlayacak.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

MKE Ankaragücü Beşiktaş Ankara Spor Haberler

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