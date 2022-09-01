Ankara haberi! MKE Ankaragücü, Arda Ünyay ile profesyonel sözleşme imzaladı Spor Haberleri Ankara spor haberine göre Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü, 2007 doğumlu Arda Ünyay ile 5 yıllık profesyonel sözleşme yaptı. Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü, 2007 doğumlu Arda Ünyay ile 5 yıllık profesyonel sözleşme yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, başkent ekibinin altyapı kategorilerinde ve son olarak rezerv takımında forma giyen 2007 doğumlu Arda Ünyay ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı. Beştepe Tesisleri'ndeki imza törenine kulüp başkanı Faruk Koca ve altyapı sorumlusu Ümit Turmuş katıldı. Spor Kaynak: AA / Musa Samur MKE Ankaragücü Spor Haberler

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