Ankara spor haberleri | Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı için Ankara'ya geldi
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Gelen Ankara haberlerine göre Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşma için Ankara'ya geldi.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşma için Ankara'ya geldi.
Esenboğa Havalimanı çıkışında az sayıda taraftarın karşıladığı siyah-beyazlı kafile, karşılaşmayı bekleyeceği otele geçti.
MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasında Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma, bu akşam saat 21.45'te başlayacak.
Kaynak: AA / Musa Samur - Spor