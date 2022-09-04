Ankara spor haberleri | Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı için Ankara'ya geldi Spor Haberleri Gelen Ankara haberlerine göre Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşma için Ankara'ya geldi. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşma için Ankara'ya geldi. Esenboğa Havalimanı çıkışında az sayıda taraftarın karşıladığı siyah-beyazlı kafile, karşılaşmayı bekleyeceği otele geçti. MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasında Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma, bu akşam saat 21.45'te başlayacak. Spor Kaynak: AA / Musa Samur MKE Ankaragücü Beşiktaş Ankara Spor Haberler

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