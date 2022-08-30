Ankara haberi! Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı Spor Haberleri Gelen Ankara haberine göre Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 4 Eylül Pazar günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı. Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 4 Eylül Pazar günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması yapıldığı belirtildi. Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında oynayan futbolcuların yenilenme çalışmasıyla günü tamamladığı aktarıldı. Diğer futbolcuların, aktivasyon çalışması yaparak başladıkları idmanı, pas ve dar alanda çift kale maç oynayarak noktaladığı kaydedildi. Beşiktaş, bir günlük aranın ardından 1 Eylül Perşembe günü saat 17.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması Beşiktaş, antrenman öncesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Siyah-beyazlılar, Nevzat Demir Tesisleri'nde ay-yıldızlı bayrağın etrafında bir araya geldi. Spor Kaynak: AA / Süha Gür MKE Ankaragücü Beşiktaş Eylül Spor Haberler

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