Ankara haberi... Ankara Keçiörengücü, İranlı Ali Babaei'yi transfer etti
Spor Haberleri
Ankara spor haberi | Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, İranlı futbolcu Ali Babaei ile sözleşme imzaladı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, İranlı futbolcu Ali Babaei ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücü'müz, 2001 doğumlu İranlı forvet oyuncusu Ali Babaei ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştır. Ali'ye, kulübümüze 'hoş geldin' diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor