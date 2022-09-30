Ankara haberi... Altınordu, Ankara Keçiörengücü karşısında ilk galibiyetini almak istiyor

Spor Toto 1. Lig'de 2 Ekim Pazar günü Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek Altınordu'nun teknik direktörü Ufuk Kahraman, "Takımın artık kazanma vakti geldi." dedi.

Kahraman, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, lige verilen milli arayı iyi değerlendirdiklerini belirtti. Bu süreçte iyi çalıştıklarını aktaran Kahraman, şunları kaydetti:

"Bir hazırlık maçı oynadık ve bu karşılaşmada fazla forma şansı veremediğimiz oyuncularımızın son durumlarını gördük. Artık Ankara Keçiörengücü ile oynayacağımız maça konsantre olduk. Rakibimizin gücünü biliyoruz, ona göre çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ön tarafta oynayan Ahmet İlhan Özek, Şeref Özcan ve Safa Kınalı'nın hafif sakatlıkları var. Onların durumlarına göre bir strateji belirleyeceğiz. Takımın artık kazanma vakti geldi. Çok iyi durumdayız. Sahamızdan üç puanla ayrılmak istiyoruz."

Ligde ilk 6 haftalık periyotta bir haftayı maç yapmadan geçen Altınordu'nun, Altaş Denizlispor, Erzurumspor FK ve Yeni Malatyaspor gibi henüz ligde galibiyeti bulunmuyor.