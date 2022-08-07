Ankara haber... Süper Lig'de en fazla yer alan dördüncü takım: MKE Ankaragücü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara haber... Süper Lig'de en fazla yer alan dördüncü takım: MKE Ankaragücü

Ankara haber... Süper Lig'de en fazla yer alan dördüncü takım: MKE Ankaragücü

Ankara yerel spor haberine göre Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda mücadele edecek MKE Ankaragücü, "Üç büyüklerden" sonra lig tarihinin en fazla maça çıkan takımı unvanını elinde bulunduruyor.

 - Güncelleme:

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda mücadele edecek Mke Ankaragücü, "Üç büyüklerden" sonra lig tarihinin en fazla maça çıkan takımı unvanını elinde bulunduruyor.

Sarı-lacivertli kulüp, bir yıl aradan sonra tekrar Süper Lig'de yer almanın heyecanını yaşıyor. Ligin en tecrübeli kulüplerinden biri olan Mke Ankaragücü, yarın karşılaşacağı Arabam.com Konyaspor maçıyla, 65. sezonuna başlayan Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde 53. kez yer alacak.

Futbolun "Üç büyükleri" olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan sonra Süper Lig'de en fazla yer alan takım olarak dikkati çeken sarı-lacivertliler, 1710 maça çıktı.

Puan sıralamasında 7. sırada

Mke Ankaragücü, lig tarihinde bugüne dek mücadele etmiş 73 kulüp arasında en fazla puan toplayan 7. takım konumunda bulunuyor.

52 sezonda 538 galibiyet, 493 beraberlik, 679 yenilgi alan sarı-lacivertliler, 1870 puan topladı. MKE Ankaragücü rakip fileleri 1958 kez havalandırırken, kalesinde 2284 gol gördü.

5 kez küme düştü

MKE Ankaragücü, Süper Lig tarihinde 5 kez küme düşme üzüntüsü yaşadı.

Sarı-lacivertliler, 1967-1968, 1975-1976, 1977-1978, 2011-2012 ve 2020-2021'de bir alt lige düşmekten kurtulamadı.

MKE Ankaragücü'nün "en"leri

Sezon: 53. sezonu

En iyi derecesi: 4. (4 kez)

En kötü derecesi: 5 kez küme düştü.

En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Konyaspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 8-0 (Galatasaray ve Bursaspor)

En gollü maçı: 7-2 (Gençlerbirliği), 6-3 (Kayserispor), 8-1 (Antalyaspor), 2-7 (Sakaryaspor)

AA / Erkan Tiryaki - Spor

MKE Ankaragücü Konyaspor Türkiye Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title