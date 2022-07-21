Samsun spor: Samsunspor'un kalecisi Nurullah Aslan, MKE Ankaragücü'ne kiralandı Edinilen Samsun haberine göre Spor Toto 1. Lig temsilcisi Yılport Samsunspor, kaleci Nurullah Aslan'ı Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi MKE Ankaragücü'ne kiraladı. Spor Toto 1. Lig temsilcisi Yılport Samsunspor, kaleci Nurullah Aslan'ı Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi MKE Ankaragücü'ne kiraladı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Nurullah Aslan'ın 1 yıllığına MKE Ankaragücü takımına kiralandığı aktarılarak, "Kendisine kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, MKE Ankaragücü kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı. Nurullah Aslan, 2018-2019 sezonu devre arasında takıma katılmıştı. AA / Recep Bilek - Spor Spor Haberler

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