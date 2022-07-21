Samsun spor: Samsunspor'un kalecisi Nurullah Aslan, MKE Ankaragücü'ne kiralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun spor: Samsunspor'un kalecisi Nurullah Aslan, MKE Ankaragücü'ne kiralandı

AA - Recep Bilek - Spor
 - Güncelleme:
Samsun spor: Samsunspor'un kalecisi Nurullah Aslan, MKE Ankaragücü'ne kiralandı

Edinilen Samsun haberine göre Spor Toto 1. Lig temsilcisi Yılport Samsunspor, kaleci Nurullah Aslan'ı Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi MKE Ankaragücü'ne kiraladı.

Spor Toto 1. Lig temsilcisi Yılport Samsunspor, kaleci Nurullah Aslan'ı Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi MKE Ankaragücü'ne kiraladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Nurullah Aslan'ın 1 yıllığına MKE Ankaragücü takımına kiralandığı aktarılarak, "Kendisine kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, MKE Ankaragücü kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Nurullah Aslan, 2018-2019 sezonu devre arasında takıma katılmıştı.

AA / Recep Bilek - Spor

Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title