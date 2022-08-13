Ankara haber | MKE Ankaragücü, Pepe Rodrigues'i kadrosuna kattı Ankara haberi: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Portekizli Pepe Rodrigues'i transfer etti. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Portekizli Pepe Rodrigues'i transfer etti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Portekizli başarılı orta saha oyuncusu Pepe Rodrigues ve kulübü Olympiakos ile 1 yıllık geçici transferi konusunda anlaşma imzaladı." ifadelerine yer verildi. İmza törenine yönetim kurulu üyeleri Birol Tekin, Gülsen Yılmaz ve futbol koordinatörü Emre Yıldız'ın katıldığı bildirildi. Spor AA / Musa Samur MKE Ankaragücü Spor Haberler

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