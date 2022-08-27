Ankara haber... MKE Ankaragücü: 4-1 Spor Haberleri Ankara bölgesinden gelen habere göre STAT: Atatürk OlimpiyatHAKEMLER: Çağdaş Altay, Deniz Caner Özaral, Mehmet Emin TuğralFATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Salih Dursun (Dk. 81 Efecan Mızrakcı), Baniya, Dresevic, Caner Erkin, Shukurov, Ozdoev, Colley (Dk. 68 Ahmed Musa), Jimmy Durmaz (Dk. 81 Levent Mercan), Borini (Dk. STAT: Atatürk Olimpiyat HAKEMLER: Çağdaş Altay, Deniz Caner Özaral, Mehmet Emin Tuğral FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Salih Dursun (Dk. 81 Efecan Mızrakcı), Baniya, Dresevic, Caner Erkin, Shukurov, Ozdoev, Colley (Dk. 68 Ahmed Musa), Jimmy Durmaz (Dk. 81 Levent Mercan), Borini (Dk. 68 Kerim Frei), Diagne (Dk. 85 Colin Kazım-Richards) MKE ANKARAGÜCÜ: Bahadır Güngördü, Marlon, Mujakic, Sinan Osmanoğlu, Oğuz Ceylan, Rodrigues (Dk. 46 Abdullah Durak), Moreira (Dk. 46 Diack), Zahid (Dk. 46 Chatzigiovannis), Jese (Dk. 64 Kaan Güneren), Beridze (Dk. 74 Ariyibi), Macheda GOLLER: Dk. 3 Salih Dursun, Dk. 9 ve Dk. 48 Borini, Dk. 83 Diagne (P) (Fatih Karagümrük) - Dk. 53 Baniya (k.k.) ( Mke Ankaragücü ) SARI KARTLAR: Ahmed Musa, Shukurov (Fatih Karagümrük) - Rodrigues, Oğuz Ceylan, Sinan Osmanoğlu ( Mke Ankaragücü ) Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta MKE Ankaragücü'nü ağırladı. Karşılaşma İstanbul ekibinin 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. 3'üncü dakikada Karagümrük öne geçti. Sol taraftan Caner Erkin'in kullandığı serbest vuruşta kale sahası içinde kalecinin müdahalesi sonrası top defansın önünde kaldı. Defansın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Salih Dursun, boş kaleye topu göndererek takımını öne geçirdi ancak ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi. VAR uyarısı sonrası pozisyonu inceleyen hakem, golü geçerli saydı: 1-0. 9'uncu dakikada Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Caner Erkin'in sol taraftan kullandığı serbest vuruşta Borini, kale sahası içi sol çaprazdan kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0. 21'inci dakikada Caner Erkin'in ceza sahası dışından, sol taraftan yaptığı ortada Diagne'nin ceza sahası içinde kafa vuruşunda kaleci Bahadır'dan dönen topu Colley tamamlamak istedi ancak top savunmadan sekti. İlk yarı Karagümrük'ün 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. 48'inci dakikada Karagümrük farkı 3'e çıkardı. Jimmy Durmaz'ın pasında ceza sahası içinde sağ çaprazda topla buluşan Colley'in ortasında Borini topu ağlara gönderdi: 3-0. 53'üncü dakikada Oğuz Ceylan'ın sağ kanattan yaptığı ortada altıpasta Rayyan'ın ters vuruşunda top filelere gitti: 3-1. 76'nco dakikada Oğuz Ceylan'ın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Macheda'nın vuruşunda kaleci Viviano topu ayaklarıyla çelmeyi başardı. 82'nci dakikada Levent'in şutunda top ceza içinde Sinan'ın eline çarptı ve hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi. 83'üncü dakikada Diagne meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-1. Karşılaşma Fatih Karagümrük'ün 4-1 üstünlüğü ile sona erdi. - İstanbul Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor Mustafa Kemal Atatürk MKE Ankaragücü Caner Erkin Altay Spor Haberler

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