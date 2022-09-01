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Ankara haber... Beşiktas, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

Spor Haberleri

Ankara haber... Beşiktas, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

Ankara haberler: Beşiktaş, Süper Lig'in 5'inci hafta MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük aranın ardından başladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 5'inci hafta MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük aranın ardından başladı.

Nevzat Demir Tesislerin'deki idman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Teknik direktör Valerien Ismaël'in yönetimindeki antrenman aktivasyon çalışmasıyla başladı. Pas çalışması ile devam eden idman çiift kale taktik maçıyla sona erdi. Siyah-beyazlı ekip, MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

MKE Ankaragücü Beşiktaş Spor Haberler

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