Ankara haber: Ankara Keçiörengücü, Altay maçının hazırlıklarına başladı
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Ankara haberi... Ankara Keçiörengücü, Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında 28 Ağustos Pazar günü deplasmanda oynayacağı Altay maçının hazırlıklarına başladı.
Ankara Keçiörengücü, Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında 28 Ağustos Pazar günü deplasmanda oynayacağı Altay maçının hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi.
Çift kale maç ile devam eden antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor