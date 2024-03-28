Ankara Dikmen semtinde mikser kamyonu devrildi, sürücü yaralandı
Ankara Dikmen semtinde mikser kamyonu yokuşa dönmek isterken virajı alamayınca devrildi, kaza sonucu kamyon sürücüsü Z. O. (48) yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çankaya'da Dikmen Caddesi'ne inen 931. Cadde'ye girmek isteyen Z. O. yönetimindeki mikser kamyonu virajı alamayınca devrildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü araçtan çıkardı. 112 Sağlık ekiplerince ambulansa alınan sürücü Z. O, tedavisi için hastaneye götürüldü.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.