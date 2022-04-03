Ankara Demirspor: 0-2

STAT: 1 Eylül

SARI KARTLAR: Berkay Samancı ( Uşakspor )

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta alt sıralardan kurtulmayı hedefleyen Uşakspor, evinde Ankara Demirspor'a 2-0 yenildi. Ankara temsilcisi 17'nci dakikada Ergin ve 42'nci dakikada Yusuf'un golleriyle kazandı. Bu sonuçla Uşakspor 27 puanda kalırken, Ankara Demirspor 45 puana yükseldi ve Play-Off için umutlandı.

Demirören Haber Ajansı / Spor