Ankara'da Yüksek Sesli Müzik Çalan Araç Trafikten Men Edildi

Ankara'da sürücüsünün yüksek ses müzik açarak çevreyi rahatsız ettiği belirlenen araç, polis ekipleri tarafından tespit edilerek trafikten men edildi. Sürücüye 18 bin 795 lira idari para cezası uygulandı.

Ankara'da sürücüsünün yüksek ses müzik açarak çevreyi rahatsız ettiği belirlenen araç, ihbar üzerine polis ekipleri tarafından tespit edilerek trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba günü saat 23.00 sıralarında Törekent Mahallesi'nde park çevresinde yüksek sesle müzik çalan araç konulu ihbar ile ilgili olarak olay yerine giden Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri yaptığı çalışmalar sonucunda aracı tespit ederek yakaladı. Söz konusu aracın sürücüsünün ehliyetsiz olduğunu tespit eden ekiple, aracı trafikten men etti. Gerekli işlemleri yapan polis ekipleri, şahsa ise 18 bin 795 lira idari para cezası uyguladı. - ANKARA