Ankara'da Uluslararası Ritmik Cimnastik Turnuvası Sona Erdi

Ankara'da bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Ritmik Cimnastik Turnuvası, sona erdi.

Yenimahalle'deki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda 5-15 yaş aralığında 410 kız sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyon, Ankara Ritmik Cimnastik Spor Kulübü tarafından organize edildi.

Organizasyonla ilgili açıklamada bulunan Ankara Capital Cup Ritmik Cimnastik Turnuvası Organizasyon Komite Üyesi Fatma Ezgi Üstüner, Ankara'da daha önce federasyon yönetiminde yapılan turnuvanın ilk defa özel kulüp tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, "Organizasyonumuz 5 uluslararası hakem ve 11 milli hakem ile gerçekleşmekte. Türkiye'nin her bölgesinden ritmik jimnastik kulüpleri bu yarışmaya katılım sağladı. Bizim için ilk olmasına rağmen katılım çok yüksekti." diye konuştu.

Katılım sağlayan kulüpler tarafından olumlu geri dönüşleri aldıklarını ifade eden Üstüner, "Bu sene ilk olarak gerçekleşmesi bize kulüplerin bu işe bakış açısını da göstermiş oldu. Bu turnuvayı Ankara'da geleneksel hale getirerek her sene yapmak istiyoruz." dedi.

Organizasyonda serbest hareket, ip, top, çember, labut ve kurdele disiplinlerinde yarışmalar yapıldı. Mücadele sonucunda sporculara her kategoride madalyalar verildi.