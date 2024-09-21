Ankara'da Uluslararası Gençler Artistik Buz Pateni Grand Prix Düzenleniyor

Ankara'da düzenlenen Uluslararası Gençler Artistik Buz Pateni Grand Prix'de ikinci gün mücadeleleri yapıldı.

Uluslararası Paten Birliği (ISU) ile Türkiye Buz Pateni Federasyonu iş birliğinde Çayyolu Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ikinci gününde genç buz dansı, genç çiftler ve kadınlar serbest program mücadeleleri gerçekleştirildi.

Genç buz ritim dansında Ukraynalı Iryna Pidgaina-Artem Koval birinci, ABD'li Hana Maria Aboian-Daniil Veselukhin ikinci, Alman Darya Grimm-Michail Savitskiy üçüncü oldu.

Genç çiftler serbest kategorisinde Kanadalı Jazmine Desrochers-Kieran Thrashe altın, ABD'li Olivia Flores-Luke Wang gümüş, Japon Sae Shimizu-Lucas Tsuyoshi Honda bronz madalya elde etti.

Genç kadınlar serbestte ise Güney Koreli Yuseong Kim birinci, Japon Ami Nakai ikinci, Kazak Sofia Samodelkina üçüncü olma başarısı gösterdi.

Organizasyona yarın yapılacak mücadelelerle devam edilecek.

Kurtuluş: "Ülkemizin tanıtımı açısından son derece mutluyuz"

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Burhan Kurtuluş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara'da ilk kez böyle önemli bir organizasyonu düzenledikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Uluslararası Gençler Artistik Buz Pateni Grand Prix'sine 36 ülkeden 124 sporcunun katıldığı bilgisini veren Kurtuluş, "Buz tesislerin artmasına bağlı olarak artık ülkemizin adı da buz sporlarıyla duyulmaya başladı. Geçen yıl bu organizasyonu İstanbul'da yapmıştık. Bu yıl da Ankara'da yapıyoruz. Böyle önemli organizasyonun üst üste bize verilmesi ülkemizin tanıtımı açısından gurur verici bir olay. Son derece mutluyuz." diye konuştu.