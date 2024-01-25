Ankara'da Uluslararası Dans Yarışması ve Özel Fame Kupası Düzenlenecek
Türkiye Dans Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Ankara Açık Uluslararası Dans Yarışması ve Özel Fame Kupası, bu hafta sonu Ankara'da gerçekleştirilecek. Yarışmalara 15 farklı ülkeden 400'e yakın sporcu katılacak ve minikler, yıldızlar, gençler ve yetişkinler kategorilerinde madalyalar dağıtılacak.
Ankara Açık Uluslararası Dans Yarışması ve Özel Fame Kupası, bu hafta sonu Ankara'da düzenlenecek.
Türkiye Dans Sporları Federasyonundan yapılan açıklamada, 27-28 Ocak'ta ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Büyük Spor Salonu'nda gerçekleşecek yarışmalara 15 farklı ülkeden 400'e yakın sporcunun katılacağı belirtildi.
Önemli sporcuların yer alacağı ve 7-40 yaş aralığında sporcuların katılacağı yarışmalarda minikler, yıldızlar, gençler ve yetişkinler kategorilerinde madalyaların sahibini bulacağı aktarıldı.