Ankara'da Üç Nesil Spor Zamanı Şenliği Düzenlendi

ANKARA İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ankara Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu, Türkiye Jimnastik Federasyonu, Türkiye Triatlon Federasyonu ve Türkiye Eskrim Federasyonu'nun, 'Spor Zamanı İşbirliği' protokolü kapsamında 'Ankara'da Spor Zamanı - Üç Nesil Spor Yapıyor' şenliği Ankara'da düzenlendi.

Ankara il Milli Eğitim Müdürlüğü, Ankara Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu, Türkiye Jimnastik Federasyonu, Türkiye Triatlon Federasyonu ve Türkiye Eskrim Federasyonu'nun, 'Spor Zamanı İşbirliği' protokolü kapsamında düzenlediği 'Ankara'da Spor Zamanı- Üç Nesil Spor Yapıyor' şenliği Etimesgut, Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Şenlikte, MEB'e bağlı resmi, özel ilkokul ve ortaokullar ile liselerde öğrenim gören öğrenciler ve aileleri Modern Pentatlon çatısı altında koşu, parkur, lazer, temel hareket eğitimi, eskrim, yüzme, bisiklet koordinasyon ve eğitsel oyunlarda mücadele etti. Şenlik etkinliğine, Etimesgut Kaymakamı Özlem Bozkurt Gevrek, İl Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Türkiye Modern Pentatlon Federasyon Başkanı Serhat Aydın, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Abdurrahman Karataş ve Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya katılım gösterdi.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, bu yıl 2'ncisini düzenledikleri şenliğin daha geniş kitlelere yayılması için çalışacaklarını ifade ederek, "3 aydır okullarda yaptığımız çalışmanın bugün finalini yapıyoruz. Geçen yıl da coşkuyla kutladığımız etkinlikleri büyüterek, lise öğrencilerimizi de katarak biraz daha geliştirdik Etkinliğe katılan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.

ÇELİK: ANKARA'DA SPOR ZAMANI' BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ise Spora gönül veren ve sporun içerisinde olan tüm gençlerle gurur duyduğunu belirterek, "İyi ki varsınız, sizleri çok seviyoruz ve sporla büyüyoruz. 'Ankara'da Spor Zamanı'nda sizlerle beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Derslerinin yanında, tüm çocuklarımızı spor teşvik eden ailelere yürekten teşekkür ediyorum. Bu güzel projede emeği geçen tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. 'Ankara'da Spor Zamanı' büyümeye sizlerle beraber devam edecek" dedi.

AYDIN: AİLEYİ, SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜYLE BULUŞTURMAK KIYMETLİ

Modern Pentatlon Federasyon Başkanı Serhat Aydın, gerçekleştirilen organizasyonun, yalnızca bir spor etkinliği değil aynı zamanda kuşakların birlikte vakit geçirebileceği ve toplumsal dayanışmanın güçlendiği bir buluşma noktası olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanlığımız tarafından 2025 yılının aile yılı ilan edilmesi ile birlikte toplumumuzun temelini oluşturan aile kavramına verilen önemin ne kadar büyük bir hizmet olduğunu bilmekteyiz. Bu çerçevede hayata geçirilen 'Ankara'da Spor Zamanı' projesi ve bugün gerçekleştirdiğimiz 'Üç Kuşak Spor Zamanı' şenliği aileyi sporun birleştirici gücüyle buluşturması bakımından çok kıymetlidir" şeklinde konuştu.