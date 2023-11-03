Ankara'da Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası Tamamlandı
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Ankara'da düzenlenen Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası Gölbaşı Tesisleri'nde tamamlandı. Kadınlar ve erkekler kategorilerinde yapılan müsabakalarda dereceye giren sporcular açıklandı.
Ankara'da düzenlenen Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası tamamlandı.
Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre Gölbaşı Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda, erkekler 14.1 ve kadınlar 8 top müsabakaları yapıldı.
Dereceye giren sporcuların isimleri şu şekilde:
Kadınlar kategorisi:
1 - Sinem Kökten
2 - Eylül Kibaroğlu
3 - Elçin Kanatlar
3 - Ecem Avcı
Erkekler kategorisi:
1 - Sami Köylü
2 - Ferdi Özdemir
3 - Samet Değirmenci
3 - Kadir Korkmaz
Kaynak: AA / Spor