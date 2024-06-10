Ankara'da Türkçe Konuşan Ülkeler Badminton Turnuvası Tamamlandı
Ankara'da düzenlenen Türkçe Konuşan Ülkeler Badminton Turnuvası sona erdi. Türkiye Badminton Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, milli sporcular toplamda 11 madalya kazandı.
Ankara'da düzenlenen Türkçe Konuşan Ülkeler Badminton Turnuvası tamamlandı.
Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre, milli sporcular, üç gün süren turnuvada 3 altın, 2 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 11 madalya kazandı.
Federasyonun olimpiyat hazırlık merkezinde yapılan organizasyonda Zehra Erdem, tek kadınlarda altın madalya elde etti.
Bengisu Erçetin-Nazlıcan İnci ikilisi çift kadınlar, Emre Sönmez ile Yasemen Bektaş da karşışık çiftler kategorisinde şampiyon oldu.