Ankara'da Spor Festivali düzenlendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BelPa AŞ ve Decathlon iş birliğiyle 'Spor Festivali' düzenlendi. Gazi Park'ta gerçekleşen ve Ankara'da ikincisi düzenlenen festivalde Başkentliler, farklı spor dallarını deneme fırsatı bulurken eğlenceli bir gün geçirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BelPa AŞ ve Decathlon iş birliğiyle Gazi Park'ta Spor Festivali düzenlendi.

Ankara'da ikincisi düzenlenen ve Türkiye genelinde spor tutkusunun yayılmasının amaçlandığı Spor Festivali'nde Başkentliler farklı spor dallarını deneme fırsatı bulurken eğlenceli bir gün geçirdi.

Festivale gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirten BelPa AŞ Genel Müdürü Çağrı Durak, "İkincisi düzenlenen festivale bu sene de yoğun bir katılım var. Burada amacımız Ankara'da yaşayan vatandaşlarımıza sporun faydalarını anlatmak ve sporun sağlıklı olan taraflarını göstermek. Burada 15 farklı spor branşında eğitimler veriliyor. Gazi Park'ta güzel bir gün" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile beraber festivali düzenlemekten büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Decathlon Türkiye Etkinlik ve İş Birliği Koordinatörü Esat Şeker ise "Geçen sene ilkini gerçekleştirdiğimiz festivalin bu sene ikincisini gerçekleştiriyoruz. Gazi Park'ta harika bir organizasyon düzenleniyor. Çeşitli yarışmalar yapıyoruz. Ücretsiz deneyim alanlarımız var. Bu sene de katılım çok yüksek. Desteklerinden dolayı Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Spor festivaline katılarak keyifli bir hafta sonu geçiren Başkentliler de Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.