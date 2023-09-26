Ankara'da Runkara Uluslararası Yarı Maratonu Başlıyor

Ankara'nın ilk uluslararası yarı maratonu olan 'Runkara Uluslararası Yarı Maratonu'nda parkur güncellemesi yapıldı. 4 binin üzerinde profesyonel ve amatör atletin katılımı beklenen maraton, Anıtkabir'i de kapsayan bir rotada koşulacak.

Ankara'nın ilk uluslararası yarı maratonu olan 'Runkara Uluslararası Yarı Maratonu'nda parkur güncellemesi yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Ankara'nın başkent oluşunun 100'üncü yılında Runkara Uluslararası Yarı Maratonu Anıtkabir'i de kapsayan bir rotada koşulacak.

4 binin üzerinde profesyonel ve amatör atletin katılımı beklenen Runkara, Yarı Maraton, Meydan Okuma Koşusu, Eğlence Koşusu, Aile Koşusu olarak yine dört farklı etaptan oluşacak. 8 Ekim'de koşulacak Runkara Uluslararası Yarı Maratonu Anıtkabir'de başlayacak ve ATO Congresium'da son bulacak. Meydan Okuma Koşusu ve Eğlence Koşusu Anıtkabir'de gerçekleşecek ve koşunun ardından servislerle ATO Congresium'a geçiş yapılacak. 7 Ekim'de koşulacak Aile Koşusu ise Ankara'nın en ideal koşu parkurlarından birine sahip olan 30 Ağustos Zafer Parkı'nda gerçekleşecek.