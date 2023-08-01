Ankara'da Pony Ligi'nin final ayağı koşuldu

Başkent Binicilik Kulübü'nün ev sahipliğinde düzenlenen Pony Ligi'nin final ayağı Ankara'da gerçekleşti. Toplamda 6 ayrı kategoride 88 at ve 126 binici yarıştı. Yarışlarda farklı yaş gruplarında birinci olan sporcular belirlendi.

Ankara'da Başkent Binicilik Kulübü'nün ev sahipliğinde düzenlenen Pony Ligi'nin final ayağı koşuldu.

Organizasyona toplamda 6 ayrı kategoride 88 at ve 126 binici katıldı. Bir finalden ve 4 ayaktan oluşan Pony Ligi yarışları Bursa, Kocaeli ve Ankara illerinde yapılırken, sporcular ilk sırayı almak için mücadele ettiler.

12-14 yaş kategorisinde İpek Sivri, PES5 ve PES6 kategorisinde Emir Kandemir, PI kategorisinde Hira Dahi Çalış, PII kategorisinde Aura Aksu ilePIII kategorisinde Alihan Karaca birinci olmayı başardılar.