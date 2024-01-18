Ankara'da Pony Amatör Kupası Engel Atlama Yarışları Düzenlenecek
Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen Pony Amatör Kupası Engel Atlama Yarışları, 20-21 Ocak tarihlerinde Ankara'da yapılacak. Başkent Binicilik Kulübü'nde gerçekleştirilecek olan yarışlara çocukların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.
Pony Amatör Kupası Engel Atlama Yarışları, Ankara'da düzenlenecek.
Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 20-21 Ocak tarihlerinde Başkent Binicilik Kulübü'nde yapılacak.
Çevrim içi angajmanın yarın sona ereceği yarışlarda, yarın başlayacak yarıyıl tatili nedeniyle çocukların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.