Ankara'da Pentatlon Şenliği düzenlendi

Ankara'da 5 farklı proje okulundan 2500 öğrenci, 500 öğretmen ve veli, "Pentatlon Şenliği"nde bir araya geldi.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Etimesgut Kaymakamı Naci Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, Federasyon Başkan Vekili Ercan Taciroğlu ve Türkiye Cimnastik Federasyonu Genel Sekreteri Recep Şahin'in de katılımlarıyla başkentte 5 farklı proje okulundan 2500 öğrenci, 500 öğretmen ve velilerin de yer aldığı binlerce vatandaş, pentatlon etkinliğinde coşkulu bir spor atmosferi yaşadı.

Yarışmaların ardından katılımcılara teşekkür edilirken, sporun ve birlikteliğin gücü bir kez daha vurgulandı.