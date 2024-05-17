Üye Girişi
Haberler

Ankara'da Pentatlon Şenliği düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da 5 farklı proje okulundan 2500 öğrenci, 500 öğretmen ve veli, 'Pentatlon Şenliği'nde bir araya geldi. Etkinlikte sporun ve birlikteliğin gücü vurgulandı.

Ankara'da 5 farklı proje okulundan 2500 öğrenci, 500 öğretmen ve veli, "Pentatlon Şenliği"nde bir araya geldi.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Etimesgut Kaymakamı Naci Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, Federasyon Başkan Vekili Ercan Taciroğlu ve Türkiye Cimnastik Federasyonu Genel Sekreteri Recep Şahin'in de katılımlarıyla başkentte 5 farklı proje okulundan 2500 öğrenci, 500 öğretmen ve velilerin de yer aldığı binlerce vatandaş, pentatlon etkinliğinde coşkulu bir spor atmosferi yaşadı.

Yarışmaların ardından katılımcılara teşekkür edilirken, sporun ve birlikteliğin gücü bir kez daha vurgulandı.

Kaynak: AA / Spor

Ankara Spor Etkinlik Spor Güncel Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 makam aracına veda etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 makam aracına veda etti

 Hakimlerin başörtüsünü gören avukat reddi hakim istedi! Uyuşturucu davası ertelendi

Hakimlerin başörtüsünü gören avukat reddi hakim istedi! Uyuşturucu davası ertelendi

 İsrail'in soykırım yapmadığını savunuyordu, arkadan gelen 'Yalancılar' sesiyle irkildi

İsrail'in soykırım yapmadığını savunuyordu, arkadan gelen "Yalancılar" sesiyle irkildi

Bakmadan Geçme

Arka Sokaklar 675. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 17 Mayıs Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? İstanbulspor Sivasspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! İstanbulspor Sivasspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Karaağaç Destanı 13. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 8 Mayıs Karaağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? İstanbulspor Sivasspor maçı CANLI izle! 17 Mayıs İstanbulspor Sivasspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Survivor kaptan kim oldu? Mavi Takım Kırmızı Takım kaptanları kim oldu 17 Mayıs Cuma 2024? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 17 Mayıs Cuma 2024? Survivor kim kazandı? 17 Mayıs Cuma Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 17-18 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! Kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir? Banka kredisiyle kurban kesilebilir mi? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 17-18 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! Yalı Çapkını 71. Bölüm Canlı İzleme Linki! 17 Mayıs'ta Yayınlanan Yeni Bölüm! Çağla Şıkel ayaklarını mı paylaştı? Çağla Şıkel neden video paylaştı? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 17-18 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! YUSUF TEKİN "cemaatçi misiniz" sorusuna ne yanıt verdi? Yusuf Tekin ne dedi, olay ne? TBMM'ye Sunulan Kripto Para Düzenlemesi Detayları Açıklandı
Tahliye olan Çetin Doğan'ın ilk sözleri: Bu bir af değil, anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç yerine getirilmesidir

Tahliye olan Çetin Doğan'ın ilk sözleri: Bu bir af değil, anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç yerine getirilmesidir
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title