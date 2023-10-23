Ankara'da Otokros Yarışında Kaza: Ralli Aracı Takla Attı

Başkent'te düzenlenen otokros turnuvasında bir ralli aracı virajı alamayarak takla attı. Yarış otomobili, çekiciye yüklenirken düşerek sürüklendi ve uçuruma düşmekten son anda kurtuldu.

Başkent'te düzenlenen otokros turnuvasında kaza yapıp takla atan ralli aracı, yüklendiği çekicinin üzerinden de düşerek sürüklendi.

Ankara'nın Bala ilçesi Beynam bölgesinde Cumhuriyetin 100. yılına özel "Pamir Yavuz Ozantürk Otokros Yarışı" gerçekleştirildi. Yarış esnasında virajı alamayan bir ralli aracı takla attı. Yan yatan yarış otomobili, görevlilerin yardımı ile çekiciye yüklendi. Çekici üzerindeyken halatla bağlanmayan yarış otomobili, çekici şoförünün gaz vermesi ile aşağı düştü. Metrelerce sürüklenmesinin ardından virajdaki taşlar sayesinde uçuruma düşmekten kurtulan ralli aracında ağır hasar meydana geldi. - ANKARA