Ankara'da Oto Sanayi Bölgelerinde Genel Trafik Uygulaması

ANKARA'da oto sanayi bölgelerinde gerçekleştirilen genel trafik uygulamalarında, 638 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı, araçlardan 110'u trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çevik Kuvvet Şubeleri ile Yenimahalle ve Etimesgut Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekiplerce, cuma ve cumartesi günleri Şaşmaz ve İvedik Oto Sanayi Bölgeleri'nde genel trafik uygulaması gerçekleştirildi. 3 bin 109 araç denetlenirken 638 araç sürücüsüne; abartı egzoz, muayenesiz araç kullanmak, drift, alkollü araç kullanmak, sigortasız araç kullanmak, makas atmak, ehliyetsiz araç kullanmak gibi nedenlerle cezai işlem uygulandı. Bu araçlardan 110'u trafikten men edildi.