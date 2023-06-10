Ankara'da Modifiye Araç Etkinliği Gerçekleştirildi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, modifiye araç etkinliği gerçekleştirildi.

Kahramankazan Belediyesince, Salıpazarı pazar alanında düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin farklı illerinden 400 civarında drift, klasik ve spor otomobili getirildi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, etkinlik alanına Togg aracıyla geldi.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği Togg aracı, festivale katılan araçlardan oluşan ve ilçe sokaklarında şehir turu atan konvoyun başında yer aldı.

Gösterinin başlangıcında diğer araçlar, gösteri alanının ortasında duran Togg'un etrafında döndü.

Belediye Başkanı Oğuz, burada yaptığı konuşmada, modifiye araç etkinliğinin bu yıl ikincisini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Geçen sefer şunu demiştik. Sevgili gençler, bunu her gece sokaklarda yapmak yerine Kahramankazan'a gelin, yılda bir defa güvenli ortamda, izleyicisi, seyri keyifli olan mekanda yapın. Allah razı olsun, Yer6Fest de bu davetimize icabet etti. Biz de elimizden geldiğince onlara destek veriyoruz. Geçen sene burada 35 bin insanımızı misafir ettik. Türkiye'nin her yerinden 250 modifiyeli araç buradaydı. Bu sefer 400'ü geçecek modifiyeli araçlar. Misafir sayımız iki günde 40 binin üzerinde olacak." dedi.

Modifiyeli araç sahiplerinin, etkinliğe Togg aracının gönderilmesi talebini, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'na ilettiklerini anlatan Oğuz, "Sayın Bakanımız Fatih Kacır da 'Togg davete icabet eder' diyerek gönderdi. Milli ve yerli projemizin bu etkinlikte yer alması, bizim için gurur verici." ifadesini kullandı.